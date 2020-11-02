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Стало известно, когда объявят промежуточные результаты выборов в Киеве

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 15:58
Стало известно, когда объявят промежуточные результаты выборов в Киеве Фото: результаты выборов в Киеве станут известны завтра (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны завтра, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге заявила глава Киевского городского избиркома Валентина Королькова.

По ее словам, сегодня свои протоколы должна подать Святошинская районная комиссия, девять остальных подали их ранее. В некоторых районах часть протоколов уточняется.

"Все данные по цифрам будут объявлены завтра… в 13:00", - отметила Королькова.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее", - сказал замглавы Киевского избиркома Николай Нилов.

Ранее стало известно, что в Кропивницком на выборах мэра победил действующий городской голова Андрей Райкович. Также сообщалось, что ЦИК установил победителей выборов местных голов в 131 населенном пункте.

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