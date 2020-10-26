Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября

Результаты выборов мэра Киева объявят не позднее 6 ноября. Киевская городская территориальная избирательная комиссия постарается сделать это раньше.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

Онлайн-брифінг заступника голови Київської міської територіальної виборчої комісії Миколи Нілова. Posted by Київська міська державна адміністрація - КМДА on Monday, October 26, 2020

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее", - отметил он.

Напомним, данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг" гласят, что, в соответствии с результатами местных выборов в Киеве 25 октября, мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.

Данный экзит-пол провели среди 10402 респондентов на 100 участках. Ошибка выборки - 1%.

Как писало РБК-Украина, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.