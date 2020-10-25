ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кличко лидирует на выборах мэра Киева, - экзит-пол

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 20:00
Кличко лидирует на выборах мэра Киева, - экзит-пол Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 25 октября, объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Киева. Побеждает действующий глава города Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

У Виталия Кличко 45,9%,

У Александра Попова - 9,6%.

У Ирины Верещук - 8,53%,

У Алексея Кучеренко - 7,8%

У Сергея Притулы - 7,2%

Кличко лидирует на выборах мэра Киева, - экзит-пол

У партии "УДАР" - 19,74% голосов,

У "Европейской солидарности" - 17,76%,

У "Слуги народа" - 10,2%,

У "Батькивщины" - 8,6%,

У "ОПЗЖ" - 7,7%.

Отметим, на должность главы Киевского горсовета баллотировались действующий мэр Виталий Кличко от партии "УДАР", шоумен Сергей Притула от "Голоса", нардеп Ирина Верещук от "Слуги народа", Андрей Пальчевский от "Победа Пальчевского", Александр Попов от "ОПЗЖ", Алексей Кучеренко от "Батькивщины".

За места в столичном городском совете борются 24 партии. В частности, "УДАР", "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планировали принять участие в выборах, еще 18% к этому склонялись.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы.

Отметим, что полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушении в "день тишины" перед местными выборами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 экзит-пол
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих