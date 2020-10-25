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Кличко лідирує на виборах мера Києва, - екзит-пол

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 20:00
Кличко лідирує на виборах мера Києва, - екзит-пол Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 25 жовтня, оголошено результати екзит-полу виборів мера Києва. Перемагає чинний голова міста Віталій Кличко.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У Віталія Кличка 45,9%,

У Олександра Попова - 9,6%.

У Ірини Верещук - 8,53%,

У Олексія Кучеренка - 7,8%

У Сергія Притули - 7,2%

Кличко лідирує на виборах мера Києва, - екзит-пол

У партії "УДАР" - 19,74% голосів,

У "Європейської солідарності" - 17,76%,

У "Слуги народу" - 10,2%,

У "Батьківщини" - 8,6%,

У "ОПЗЖ" - 7,7%.

Зазначимо, на посаду голови Київської міськради балотувались: чинний мер Віталій Кличко від партії "УДАР", шоумен Сергій Притула від "Голосу", нардеп Ірина Верещук від "Слуги народу", Андрій Пальчевський від "Перемога Пальчевського", Олександр Попов від "ОПЗЖ", Олексій Кучеренко від "Батьківщини".

За місця у столичній міській раді змагаються 24 партії. Зокрема, "УДАР", "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планували взяти участь у виборах, ще 18% до цього схилялись.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори.

Зазначимо, поліцейські в Україні отримали 891 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами.

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