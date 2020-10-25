На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Соперник Кличко пока неизвестен

Результаты местных выборов в Киеве 25 свидетельствуют, что мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг".

По данным, опроса далее идут.

Александр Попов - 8,6%

Сергей Притула - 8,3%

Ирина Верещук - 8,0%.

Таким образом, пока неизвестно, кто будет соперником Кличко во втором туре выборов.

Кроме того, на выборах в Киевсовет проходят:

Партия УДАР Виталия Кличко - 21,3%

Европейская солидарность - 18,0%

Слуга народа - 9,5%

Голос - 7,2%

Единство - 6,8%

ОПЗЖ - 6,7%

Батькивщина - 6,6%

Экзит-пол проведен Социологической группой "Рейтинг" среди 10402 респондентов на 100 участках Ошибка выборки - 1%.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.