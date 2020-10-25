ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 20:24
На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соперник Кличко пока неизвестен

Результаты местных выборов в Киеве 25 свидетельствуют, что мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг".

По данным, опроса далее идут.

  • Александр Попов - 8,6%
  • Сергей Притула - 8,3%
  • Ирина Верещук - 8,0%.

Таким образом, пока неизвестно, кто будет соперником Кличко во втором туре выборов.

На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Кроме того, на выборах в Киевсовет проходят:

  • Партия УДАР Виталия Кличко - 21,3%
  • Европейская солидарность - 18,0%
  • Слуга народа - 9,5%
  • Голос - 7,2%
  • Единство - 6,8%
  • ОПЗЖ - 6,7%
  • Батькивщина - 6,6%

На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Экзит-пол проведен Социологической группой "Рейтинг" среди 10402 респондентов на 100 участках Ошибка выборки - 1%.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 опрос выборы экзит-пол
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих