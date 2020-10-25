На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол
Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Суперник Кличка поки невідомий
Результати місцевих виборів у Києві 25 жовтня свідчать, що мер столиці буде обраний у другому турі. Найбільше голосів набирає Віталій Кличко - 47,8%.
Про це свідчать дані екзит-полу Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, далі йдуть.
- Олександр Попов - 8,6%
- Сергій Притула - 8,3%
- Ірина Верещук - 8,0%.
Таким чином, поки невідомо, хто буде суперником Кличка у другому турі виборів.
Крім того, на виборах у Київраду проходять:
- Партія "УДАР Віталія Кличка" - 21,3%
- "Європейська солідарність" - 18,0%
- "Слуга народу" - 9,5%
- "Голос" - 7,2%
- "Єдність" - 6,8%
- ОПЗЖ - 6,7%
- Батьківщина - 6,6%
Екзит-пол проведено Соціологічною групою "Рейтинг" серед 10402 респондентів на 100 дільницях Помилка вибірки - 1%.
Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.