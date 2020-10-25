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На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 20:24
На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Суперник Кличка поки невідомий

Результати місцевих виборів у Києві 25 жовтня свідчать, що мер столиці буде обраний у другому турі. Найбільше голосів набирає Віталій Кличко - 47,8%.

Про це свідчать дані екзит-полу Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, далі йдуть.

  • Олександр Попов - 8,6%
  • Сергій Притула - 8,3%
  • Ірина Верещук - 8,0%.

Таким чином, поки невідомо, хто буде суперником Кличка у другому турі виборів.

На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол

Крім того, на виборах у Київраду проходять:

  • Партія "УДАР Віталія Кличка" - 21,3%
  • "Європейська солідарність" - 18,0%
  • "Слуга народу" - 9,5%
  • "Голос" - 7,2%
  • "Єдність" - 6,8%
  • ОПЗЖ - 6,7%
  • Батьківщина - 6,6%

На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол

Екзит-пол проведено Соціологічною групою "Рейтинг" серед 10402 респондентів на 100 дільницях Помилка вибірки - 1%.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.

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