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У Кропивницькому вибори виграв чинний мер Райкович

Новость на русском → Кропивницький, Понеділок 02 листопада 2020 15:12
У Кропивницькому вибори виграв чинний мер Райкович Фото: Андрій Райкович (facebook com andriy raykovich)
Автор: Роман Тверденко

У Кропивницькому оголосили результати виборів міського голови. В один тур переміг чинний мер Андрій Райкович.

Про це повідомляє сайт Кропивницької міськради.

Райкович набрав 53,53% голосів. За нього проголосували 27 839 виборців. Кількість набраних голосів іншими кандидатами не уточнюється.

Для Райковича це буде другий термін на посаді мера Кропивницького. У 2015 році він також виграв на місцевих виборах.

Нагадаємо, що минулого тижня оголосили другий тур виборів мерів у Луцьку. У ньому зійдуться Ігор Поліщук і Богдан Шиба.

Також другий тур буде і на виборах мера Львова. За посаду боротимуться чинний міський голова Андрій Садовий та Олег Синютка. Голосування відбудеться 22 листопада.

Сьогодні повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані що перемогли на виборах 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

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