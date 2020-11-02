ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мэра Мариуполя Бойченко избрали на второй срок

Новина українською → Мариуполь, Понедельник 02 ноября 2020 17:27
Мэра Мариуполя Бойченко избрали на второй срок Фото: Вадим Бойченко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко избран на второй срок в должности. Он набрал 64,57% голосов в первом туре.

Об этом сообщает "Суспільне" по итогам заседания местного теризбиркома.

Бойченко балотировался на выборах от собственного блока. В 2015 году он выиграл выборы в Мариуполе в статусе самовыдвиженца.

Ближайшим преследователем мэра стал Владимир Клименко от "ОПЗЖ". Он набрал 25,84% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Напомним, что сегодня также огласили результаты выборов городского главы в Кропивницком. В один тур победил действующий мэр Андрей Райкович.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что на прошлой неделе объявили второй тур мэрских выборов в Луцке. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

Также второй тур будет и на выборах мэра Львова. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование пройдет 22 ноября.

В понедельник сообщили, что промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны завтра, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Мариуполь
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие