Мэра Мариуполя Бойченко избрали на второй срок

Действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко избран на второй срок в должности. Он набрал 64,57% голосов в первом туре.

Об этом сообщает "Суспільне" по итогам заседания местного теризбиркома.

Бойченко балотировался на выборах от собственного блока. В 2015 году он выиграл выборы в Мариуполе в статусе самовыдвиженца.

Ближайшим преследователем мэра стал Владимир Клименко от "ОПЗЖ". Он набрал 25,84% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Напомним, что сегодня также огласили результаты выборов городского главы в Кропивницком. В один тур победил действующий мэр Андрей Райкович.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что на прошлой неделе объявили второй тур мэрских выборов в Луцке. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

Также второй тур будет и на выборах мэра Львова. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование пройдет 22 ноября.

В понедельник сообщили, что промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны завтра, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.