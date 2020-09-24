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У Вінницькій області сталася бійка між кандидатами в депутати

Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області стався конфлікт між кандидатом у депутати Вінницької облради, депутатом облради і депутатом Калинівської райради. Один з чоловіків отримав травму в ході бійки.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У Калинівський райвідділ поліції звернувся 52-річний депутат райради. Він розповів, що 23 вересня ввечері до нього приїхали депутат облради та кандидат в депутати облради. Між ними почався конфлікт через виборчу кампанію. В ході нього кандидат у депутати облради вдарив у голову депутата райради.

У відповідь потерпілий пошкодив кривдникові автомобіль Toyota Land Cruiser. Зупинив конфлікт один з працівників депутата райради, який вистрілив у повітря зі зброї з гумовими кулями.

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