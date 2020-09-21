Вірусна кампанія: чи піде влада на перенесення місцевих виборів

Розмови про перенесення місцевих виборів обертаються в політичних колах чи не з початку карантину. Підігрів ці чутки урізаний у квітні держбюджет, в якому значно скоротили витрати на виборчу кампанію.

Тоді в команді Зеленського заперечували скасування жовтневого голосування, запевнивши, що пускати в хід такий сценарій ніхто не збирається. Але відтоді епідемія COVID-19 у країні лише набирає обертів. І чим ближче до дня виборів, тим частіше про їхню відстрочку дискутують у соцмережах і ЗМІ.

Юридично зрушити дату голосування можливо, незважаючи на те, що вона закріплена в Конституції. Єдиний правовий механізм – ввести надзвичайний (або ж військовий) стан. Указ про це видає президент за пропозицією Кабінету міністрів або РНБО. Але остаточне слово за Верховною радою: депутати мають підтримати це рішення мінімум 226 голосами "за".

Максимальний період дії НС – 30 днів, якщо він вводиться по всій країні. Ввести його можна і в окремих регіонах строком на 60 днів. Продовжити надзвичайний стан можна не більше ніж на 30 днів. Проводити будь-які вибори в цей період заборонено.

На перший погляд логіка цього рішення зрозуміла: не буде масового скупчення і контакту між людьми на дільницях. Але скільки ще епідемія протримає в облозі світ – не знає ніхто. До того ж уже є приклади, коли країни проводили вибори в розгул пандемії.

Та й немає гарантій, що навесні ситуація буде кращою. А головне – наслідки цього рішення навряд чи вигідні комусь із ключових політичних "гравців", включно з його ініціаторами.

Постріл у ногу

Поставивши вибори на паузу, влада ризикує налаштувати проти себе інші політичні команди і місцеві еліти, які і без того періодично бунтують через карантин. Всі вони, втім, як і "Слуга народу", вже активно занурилися у виборчу кампанію.

Через перенесення виборів весь політикум опиниться в підвішеному стані, а кинуті на підготовку зусилля і ресурси – "холостими" пострілами. Ба більше, не факт, що додатковий час зіграє в плюс до рейтингу президентської політсили. Імовірно – навіть навпаки.

"Згідно з законом, люди мають право кожні п'ять років обирати собі менеджерів, які захищатимуть їхні інтереси. Тому перенесення місцевих виборів вважаю неможливим. Не треба порушувати закон. Влада сьогодні має думати, як організувати виборчий процес так, щоби він був безпечним в умовах епідемії", – сказав РБК-Україна мер Львова Андрій Садовий.

Його колега, міський голова Дніпра Борис Філатов, хоч і категорично проти перенесення виборів, але виключати таку можливість не поспішає. Він уточнив: якщо в правлячої партії захочуть відстрочити дату голосування, побоюючись програти в жовтні, то все одно це рішення не буде їм на руку.

"Я би наполегливо не рекомендував цього робити. Тому що якщо вони перенесуть, користуючись епідемією як приводом, місцеві вибори, їм це нічого не додасть – тільки збавить", – прокоментував виданню Філатов.

У "Слузі народу" запевняють, що всі ці чутки і побоювання безпідставні. Голова партії Олександр Корнієнко пояснив, що жодних законних передумов для скасування або перенесення місцевих виборів зараз немає. За його словами, зараз центральні органи влади розробляють правила та рекомендації, як убезпечити українців в день голосування.

"Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування епідемічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна рада внесе і ухвалить. І будемо разом працювати над тим, щоби день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України", – розповів РБК-Україна Корнієнко.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який відповідає за антикризовий і інформаційний напрям, також не бачить "жодних політичних і навколополітичних причин" для відтермінування виборів.

"Єдина можлива форс-мажорна причина для їхньої термінової відміни або перенесення – і про це вже неодноразово йшлося, – це різкий стрибок щоденної захворюваності по "ковіду" і різке зростання так званих карантинних "червоних зон". Тільки епідеміологічні причини можливі", – сказав виданню Подоляк.

Водночас він підкреслив: поки ситуація з вірусом більш-менш контролюється, і тому виборчий процес проходить у штатному режимі. Крім того, будь-яке перенесення або скасування виборів – це завжди складна юридична процедура, яка обов'язково згодом потрапляє під об'ємні судові процеси і тягне величезні витрати з бюджету, звернув увагу радник керівника ОП.

"Тобто причини для перенесення мусять бути настільки вбивчими і юридично вивіреним, щоби мати можливість відстояти все це в судах і отримати право на законне списання об'ємних бюджетних коштів, витрачених на організацію процесу", – додав Подоляк.

Тему з можливим перенесенням виборів, на його думку, активно "качають у медіа" практично всі політичні групи і опозиційні сили.

"Це банальний, низькозатратний, некреативный, але досить скандальний спосіб вести агресивну частину пропагандистської виборчої кампанії. Типу, "ну от партія влади побоюється за результати і тому готова піти на незаконне скасування", – переконаний радник голови ОП.

Інший співрозмовник в оточенні Зеленського вважає, що цю тезу спеціально "розкручують" або ресурси з проросійським слідом, або пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

"Їм вигідний такий посил. Тим самим закидається сигнал виборцям: мовляв, влада злякалася і скасує вибори, бо програє", – сказало джерело.

Водночас співрозмовник запевнив, що переносити вибори в правлячій команді не збираються. За його словами, провести це рішення максимально легітимно дуже складно, адже й до законності самого карантину є питання.

"На внутрішніх нарадах в Офісі дійсно на емоціях кілька разів, у тому числі і від президента, "проскакувала" ідея: а може, і зовсім скасувати ці вибори. Але це було сказано зопалу і було більше пов'язано з організаційними нюансами підготовки кампанії. Насправді, серйозно про це ніхто не думає", – пояснив співрозмовник у команді Зеленського.

Регулярні поїздки глави держави по країні також не свідчать про те, що він готується до відтермінування голосування. Багато політичних експертів трактують ці регіональні візити як передвиборчу агітацію президентом за свою політсилу. Наприклад, минулого тижня Володимир Зеленський відвідав Тернопільську область, де "Слуга народу" якраз презентувала свою команду на місцевих виборах.

Антиковідні заходи

Зараз в уряді і в Центральній виборчій комісії збираються проводити вибори навіть в "червоній зоні", якщо не буде рішення про введення НС. Заступник голови ЦВК Віталій Плукар в коментарі РБК-Україна заявив, що комісія вживає всі необхідні заходи, щоби вибори відбулися. При цьому питання перенесення виборів у зв'язку з пандемією лежить за межами компетенції Центрвиборчкому, уточнив він.

"Режим надзвичайної ситуації, введення карантинних обмежень на сьогодні не є юридичною підставою для непроведення виборів", – сказав Плукар.

Минулого тижня Кабінет міністрів уже затвердив частину протиепідемічних правил, які потрібно дотримуватися під час голосування. На всіх дільницях зобов'яжуть перебувати в масках або респіраторах. Члени комісії можуть попросити голосуючого тимчасово зняти засіб захисту, щоби підтвердити його особу.

На дільницях мають організувати місця для дезінфекції рук, температурний скринінг, а також місця для збору та утилізації масок. Усіх, хто знаходиться в будівлі, будуть опитувати про наявність симптомів ГРВІ. У приміщенні потрібно нанести розмітку, щоби виборці дотримувалися дистанції мінімум один метр. На такій же відстані один від одного мусять сидіти і члени комісії. Краще не приводити на виборчі дільниці дітей і бажано користуватися власною ручкою.

В уряді також рекомендують, щоби поруч зі столом видачі бюлетенів перебувало одночасно не більше трьох голосуючих. Всі меблі на дільницях мають бути виготовлені з таких матеріалів, які можна продезинфікувати. Кожні чотири години потрібно буде проводити вологе прибирання приміщення. Кожні дві години – дезинфікувати дверні ручки, поручні і сидіння.

Люди, які перебувають на самоізоляції, також зможуть проголосувати. Члени комісії, у масках і захисних костюмах, приїдуть до них додому. Для цього до 20 години п'ятниці перед днем голосування слід подати заяву та довідку про те, що людина змушена перебувати на карантині. Якщо в когось із членів комісії виявлять COVID-19, його колеги можуть продовжити виконувати свої функції за відсутності симптомів хвороби.

Як втілити всі ці правила на практиці – величезне питання. Зовсім інша проблема, з якою може зіткнутися ЦВК, підводячи підсумки голосування – безліч судових розглядів. Деякі експерти вважають, що після виборів партії і кандидати почнуть масово звертатися з позовами про те, що через карантин не могли проводити повноцінну кампанію. Адже навіть у найлегшій "зеленій" зоні діють обмеження на масові заходи.

Одне з джерел у команді Зеленського виключати такий варіант подій не став. Але, за його словами, це ніяк не вплине на результати виборів.

"Сама кампанія та її результати законодавчо дуже захищені. Вибори не можна визнати такими, що не відбулися. Тим більше, зараз ЦВК підготувала "антиковідний" закон, який дасть додаткові гарантії. Для цих виборів в ньому закріплені норми про невідкладну заміну членів комісії, що захворіли COVID-19, про голосування на дому тощо", – пояснив співрозмовник.

Минулої п'ятниці перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко і його колеги по комітету держвлади вже зареєстрували у Раді законопроект, ініційований ЦВК. Самого тексту документа на сайті парламенту поки немає, але частина його норм дублюють рекомендації уряду.

Судячи з того, як президентська команда й центральні органи влади готуються до виборів, скасовувати їх, принаймні, поки що, ніхто не планує. А якщо Банкова піде на відстрочку жовтневих виборів, то всі конфлікти і звинувачення, які обрушаться на команду президента, можуть "затьмарити" будь-які політичні дивіденди від цього рішення.