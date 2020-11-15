Під час другого туру місцевих виборів поліція порушила 7 справ

З початку доби правоохоронці перевірили 110 повідомлень про порушення виборчого процесу під час другого туру місцевих виборів в Україні. Найбільше порушень зареєстрували в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Поліція зареєструвала 35 порушень на Одещині, 27 - у Херсонській, 20 - у Київській, 9 - у Донецькій, 8 - у Сумській, 6 - у Волинській та 5 - у Хмельницькій областях. Однак серйозних порушень виборчого законодавства поліцейські не виявили.

"У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень", - розповіли в Нацполіції.

Два адмінпротоколи за фактом пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня склали у Київській та Херсонській областях та ще два протоколи за фактом агітації у день виборів в Одеській та Херсонській.

Кримінальні провадження були порушені в Одеській (5 справ), Київській (1 справа) та Донецькій (1 справа) областях.

"Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК", - додали в поліції.

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення карантину під час другого туру місцевих виборів.

Крім того, сьогодні поліція затримала організатора "каруселі" в Українці.