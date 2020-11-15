Другий тур місцевих виборів: що відомо

Сьогодні в Україні пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада, де відбудеться другий тур сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні вибори пройдуть в таких містах:
Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
Залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.
Детальніше про те, які партії здобули перемогу в першому туріна місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".