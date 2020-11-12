Другий тур виборів мера Одеси: рейтинг кандидатів

15 листопада відбудеться повторне голосування за кандидатів у мери Одеси. До другого туру виборів вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик. Останні рейтинги претендентів на посаду міського голови - в матеріалі РБК-Україна.
За крісло мера не місцевих виборах в Одесі боролися 23 претенденти. За підсумками голосування, жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів, тому територіальна виборча комісія призначила другий тур на 15 листопада.
У бюлетенях на повторному голосуванні будуть вказані прізвища тільки двох кандидатів - лідерів першого туру:
Напередодні виборів найвищі шанси на перемогу в Одесі були у Геннадія Труханова. Про це свідчили дані соціологічного дослідження Групи "Рейтинг" за жовтень, а також результати попередніх опитувань.
Чинний мер став найпопулярнішим кандидатом в опитуванні "Рейтинг" 9-14 жовтня. Так, Труханова підтримувало 50,1% респондентів, чого могло бути достатньо для обрання мером Одеси вже в першому турі. У дослідженні КМІС за 27 серпня-8 вересня лідирував також він з 60,1%.
Однак фактичний результат Геннадія Труханова на виборах 25 жовтня виявився меншим - 38,5% голосів забезпечили кандидату перше місце, але цього не вистачило для перемоги в один тур.
Микола Скорик в передвиборчому рейтингу опинився на другому місці з 10,6% голосів.
При моделюванні результатів другого туру виборів кандидат від "Опозиційної платформи -"За життя" також поступається своєму опонентові зі значним відстванням.
Прогноз другого туру виборів в Одесі ( "Рейтинг", 9-14 жовтня)
Геннадій Труханов - 59%
Микола Скорик - 18%
Територіальна виборча комісія Одеси оприлюднила підсумки виборів мера 5 листопада. При явці виборців 29,82% результати голосування за кандидатів в мери виявилися такими:
Згідно зі змінами у виборчому законодавстві, на виборах мера 2020 у містах з населенням від 75 тисяч діє мажоритарна система абсолютної більшості.
Вибори глав міських рад організуються в два тури, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набирає понад 50%. Тому в Одесі було призначено повторне голосування на 15 листопада за участю Геннадія Труханова та Миколи Скорика.
Для Труханова ці вибори мера є третіми - він переміг на позачергових виборах 2014-му і через рік отримав абсолютну більшість голосів виборців під час першого туру чергових місцевих виборів в Одесі.
Микола Скорик з 2014 року працює в парламенті (обирався до ВР VIII скликання від "Опозиційного блоку", а в ВР XI скликання пройшов від ОПЗЖ). Раніше обіймав керівні посади в місцевих радах - голова Одеської ОДА в 2013-2014, голова Одеської обласної ради в 2006-2010 роках.
Нагадаємо, політолог спрогнозував перемогу Геннадія Труханова на виборах 15 листопада. Експерт пояснив це тим, що нинішньому меру вдається зберігати в місті порядок і баланс політичної ситуації.
Детально про те, що важливо знати про проведення другого туру виборів в Одесі, в матеріалі РБК-Укаїна.