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Експерт пояснив, чому мером Одеси може знову стати Труханов

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 11:09
Експерт пояснив, чому мером Одеси може знову стати Труханов Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мером Одеси знову може стати Геннадій Труханов, оскільки саме йому вдається зберігати в місті порядок і баланс політичної ситуації.

Про це написав політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.

"Одеса - складна. І звичні внутрішньоміські матриці на неї ніяк не накладаються. Занадто багато точок перетину інтересів. Занадто тонкий лід, по якому ходиш, намагаючись зберегти громадський порядок і здорову атмосферу в місті, який ніби-то й "ватяний", а начебто й орієнтований на європейські цінності, носіями яких традиційно є проукраїнська громадськість", - зазначив він.

На його думку, Труханов цей баланс не тільки зберіг, але й чітко дав зрозуміти, що Одеса чужих не прийме.

"Ні з одного боку, ні з іншого. Тому що господар-господарник тут - він. І він не прийме. Побачите це 15 листопада, коли буде другий тур виборів мера. Мабуть, найбільш передбачуваний з усіх можливих".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Територіальна виборча комісія (ТВК) в Одеській області не змогла 8 листопада озвучити результати виборів до Одеської обласної ради.

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