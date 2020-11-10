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Эксперт объяснил, почему мэром Одессы может вновь стать Труханов

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 11:09
Эксперт объяснил, почему мэром Одессы может вновь стать Труханов Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэром Одессы вновь может стать Геннадий Труханов, поскольку именно ему удается сохранять в городе порядок и баланс политической ситуации.

Об этом написал политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

"Одесса - сложная. И привычные внутригородские матрицы на нее никак не накладываются. Слишком много точек пересечения интересов. Слишком тонкий лед, по которому ходишь, пытаясь сохранить гражданский порядок и здоровую атмосферу в городе, который вроде как и "ватный", а вроде и ориентированный на европейские ценности, носителями которых традиционно является проукраинская общественность", - отметил он.

По его мнению, Труханов этот баланс не только сохранил, но и четко дал понять, что Одесса чужих не примет.

"Ни с одной стороны, ни с другой. Потому что хозяин-хозяйственник здесь - он. И он не примет. Увидите это 15 ноября, когда будет второй тур выборов мэра. Пожалуй, самый предсказуемый из всех возможных".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет.

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