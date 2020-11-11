Другий тур виборів мера Одеси: що важливо знати

Цієї неділі відбудеться другий тур виборів мера Одеси. У ньому візьмуть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат Микола Скорик. Саме ці два кандидати отримали найбільший рівень підтримки виборців за підсумками першого туру. Головне про майбутнє голосування в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.
В рамках місцевих виборів 25 жовтня відбулося голосування за кандидатів на посаду мера Одеси. За даними територіальної виборчої комісії, жоден із претендентів не набрав абсолютної більшості голосів, в зв'язку з чим був призначений другий тур виборів на 15 листопада. У нього вийшли:
Геннадій Труханов балотується від партії "Довіряй справам", засновником якої є. Став мером Одеси в 2014 році на позачергових виборах, а через рік переобрався на посаду.
У 2015 році Труханов переміг у першому турі чергових місцевих виборів з результатом 52,2% голосів. Також його політсила "Довіряй справам" отримала більшість в міськраді.
Тривалий час Геннадій Труханов був депутатом Одеської міської ради (2005-2010). Перебував у "Партії Регіонів" до 2014 року, очолював фракцію політсили в міськраді. У 2012 році пройшов до Верховної ради VII скликання по мажоритарному округу №136 (Одеська область). Також Труханов балотувався на парламентських виборах 2019 під №4 партійного списку "Опозиційного блоку", але політсила не пройшла до ВР.
Микола Скорик висувається в мери Одеси від "Опозиційної платформи - "За життя". В даний час Скорик - народний депутат Верховної ради IX скликання від ОПЗЖ, в парламент VIII скликання пройшов від "Опозиційного блоку".
У листопаді 2013 року Микола Скорик очолив Одеську обласну державну адміністрацію. Після подій Євромайдану був звільнений з посади 3 березня 2014 року наказом в.о. президента Олександра Турчинова. У 2010-2013 працював у Криму - керував міністерством фінансів Автономної Республіки.
З 2006 по 2010 рік Микола Скорик був головою Одеської обласної ради, на той момент входив до складу "Партії Регіонів". До приходу в політику працював у фінансовому секторі, був головою правління "Імексбанку".
Передвиборчі соцдослідження прогнозували перемогу Геннадію Труханову вже в першому турі з результатом 50,1% голосів.
Також було проведено моделювання другого туру виборів. Так, в парі кандидатів, які визначилися вже після підрахунку голосів, перевага чинного мера склала більше 40%:
До оголошення офіційних результатів конкурентами в боротьбі за посаду міського голови крім Труханова називали ще чотирьох кандидатів. Згідно з даними жовтневого опитування Групи "Рейтинг", лідерами електоральних симпатій в Одесі були:
На чергових місцевих виборах 2020 в Одесі зареєструвалися 23 кандидати в мери. Серед них активісти і підприємці, народні депутати.
Крім чинного міського голови Геннадія Труханова, також балотувався екс-мер Едуард Гурвіц (1994-1998, 2005-2010). Партія "Слуга народу" висунула в Одесі артиста Олега Філімонова. Уже вдруге в мери балотувався кандидат Дарт Вейдер.
Голосування відбулося 25 жовтня, на виборчі дільниці прийшло 29,82% громадян.
За результатами обробки бюлетенів, жоден із кандидатів в Одесі не отримав більше 50% голосів.
У першому турі голоси виборців розподілилися наступним чином:
Решта кандидатів набрали менше 1% підтримки виборців.
Згідно з виборчим законодавством, ТВК Одеси призначила повторне голосування на виборах мера міста за участю тільки Геннадія Труханова та Миколи Скорика, які отримали найвищі результати.