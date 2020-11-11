Другий тур виборів мера Одеси: що важливо знати

Цієї неділі відбудеться другий тур виборів мера Одеси. У ньому візьмуть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат Микола Скорик. Саме ці два кандидати отримали найбільший рівень підтримки виборців за підсумками першого туру. Головне про майбутнє голосування в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

Другий тур виборів в Одесі - 15 листопада

В рамках місцевих виборів 25 жовтня відбулося голосування за кандидатів на посаду мера Одеси. За даними територіальної виборчої комісії, жоден із претендентів не набрав абсолютної більшості голосів, в зв'язку з чим був призначений другий тур виборів на 15 листопада. У нього вийшли:

Геннадій Труханов , мер Одеси з 2014 року - отримав 38,35% голосів в першому турі;

, мер Одеси з 2014 року - отримав 38,35% голосів в першому турі; Микола Скорик, нардеп від "Опозиційної платформи - "За життя"- 19,47%.

Що відомо про кандидатів у мери

Геннадій Труханов балотується від партії "Довіряй справам", засновником якої є. Став мером Одеси в 2014 році на позачергових виборах, а через рік переобрався на посаду.

Геннадій Труханов балотується в мери Одеси втретє (фото: РБК-Україна)

У 2015 році Труханов переміг у першому турі чергових місцевих виборів з результатом 52,2% голосів. Також його політсила "Довіряй справам" отримала більшість в міськраді.

Тривалий час Геннадій Труханов був депутатом Одеської міської ради (2005-2010). Перебував у "Партії Регіонів" до 2014 року, очолював фракцію політсили в міськраді. У 2012 році пройшов до Верховної ради VII скликання по мажоритарному округу №136 (Одеська область). Також Труханов балотувався на парламентських виборах 2019 під №4 партійного списку "Опозиційного блоку", але політсила не пройшла до ВР.

Микола Скорик висувається в мери Одеси від "Опозиційної платформи - "За життя". В даний час Скорик - народний депутат Верховної ради IX скликання від ОПЗЖ, в парламент VIII скликання пройшов від "Опозиційного блоку".

У листопаді 2013 року Микола Скорик очолив Одеську обласну державну адміністрацію. Після подій Євромайдану був звільнений з посади 3 березня 2014 року наказом в.о. президента Олександра Турчинова. У 2010-2013 працював у Криму - керував міністерством фінансів Автономної Республіки.

Микола Скорик - народний депутат ВР VIII-IX скликань (фото: РБК-Україна)

З 2006 по 2010 рік Микола Скорик був головою Одеської обласної ради, на той момент входив до складу "Партії Регіонів". До приходу в політику працював у фінансовому секторі, був головою правління "Імексбанку".

Рейтинги кандидатів

Передвиборчі соцдослідження прогнозували перемогу Геннадію Труханову вже в першому турі з результатом 50,1% голосів.

Також було проведено моделювання другого туру виборів. Так, в парі кандидатів, які визначилися вже після підрахунку голосів, перевага чинного мера склала більше 40%:

Геннадій Труханов - 59%

Микола Скорик - 18%

До оголошення офіційних результатів конкурентами в боротьбі за посаду міського голови крім Труханова називали ще чотирьох кандидатів. Згідно з даними жовтневого опитування Групи "Рейтинг", лідерами електоральних симпатій в Одесі були:

Микола Скорик ("Опозиційна платформа -"За життя") - 10,6%

Олег Філімонов ("Слуга народу") - 8,8%

Сергій Ківалов ("Українська морська партія") - 7,9%

Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 5,9%

Як пройшов перший тур

На чергових місцевих виборах 2020 в Одесі зареєструвалися 23 кандидати в мери. Серед них активісти і підприємці, народні депутати.

Крім чинного міського голови Геннадія Труханова, також балотувався екс-мер Едуард Гурвіц (1994-1998, 2005-2010). Партія "Слуга народу" висунула в Одесі артиста Олега Філімонова. Уже вдруге в мери балотувався кандидат Дарт Вейдер.

Голосування відбулося 25 жовтня, на виборчі дільниці прийшло 29,82% громадян.

За результатами обробки бюлетенів, жоден із кандидатів в Одесі не отримав більше 50% голосів.

У першому турі голоси виборців розподілилися наступним чином:

Геннадій Труханов - 38,35% Микола Скорик - 19,47% Петро Обухов - 11,5% Олег Філімонов - 10,09% Сергій Ківалов - 6,19% Євген Червоненко - 3,74% Сергій Калинчук - 2,99% Едуард Гурвіц - 2,39%

Решта кандидатів набрали менше 1% підтримки виборців.

Згідно з виборчим законодавством, ТВК Одеси призначила повторне голосування на виборах мера міста за участю тільки Геннадія Труханова та Миколи Скорика, які отримали найвищі результати.