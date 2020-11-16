Другий тур виборів: в ОПОРІ назвали найпоширеніші порушення

Загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня. Кричущих порушень, які могли б вплинути на результати виборів, не зафіксовано.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА на своїй сторінці у Facebook.

"ОПОРА відзначає, що день повторного голосування на місцевих виборах 15 листопада пройшов організаційно на належному рівні. Кричущих порушень, які могли б вплинути на результати виборів, громадські спостерігачі не зафіксували. Більшість з виявлених фактів носили типовий характер і не надто відрізнялися від показників, які зафіксували на виборах 25 жовтня", - сказано у повідомленні.

У звіті організації вказано, що впродовж дня голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували 96 випадків порушень, 22 з яких стосуються недостатньо якісного матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, 7 - пов’язані з перешкоджанням роботі спостерігачів з боку членів виборчкомів, 13 - це видача бюлетенів без паспортів або без належної ідентифікації особи.

Булі і випадки фотографування виборцями бюлетеня, порушення членами ДВК процедур ведення протоколів ранкового засідання та про підрахунок голосів.

Найбільш частим порушенням у день повторного голосування були спроби незаконної видачі ДВК та отримання виборцем бюлетенів для голосування без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі закордонного паспорта).

Хоча такі факти не носили масового і повторюваного характеру, проте були зафіксовані на 8,39% ДВК у межах усієї України.

Повідомляється, що спроби розкриття таємниці голосування шляхом фотографування бюлетеня зафіксували на 5,19% ДВК, а голосування виборцями за межами кабінки чи демонстрації ними виборчого бюлетеня - на 5,93% ДВК.

Крім того, на 0,74% виборчих дільниць були зафіксовані спроби незаконного вкидання бюлетенів (пачками).

Нагадаємо, у неділю було відомо, що правоохоронці перевірили 110 повідомлень про порушення виборчого процесу під час другого туру місцевих виборів в Україні. Найбільше порушень зареєстрували в Одеській області. Відкрито сім кримінальних справ.

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.