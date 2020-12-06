Хто переміг на виборах мера Кривого Рогу: дані екзит-полів

Результати екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. В одному переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.

Про це свідчать результати екзит-полів від "Центру дослідження розвитку територій" та на замовлення фонду "Українська політика".

За даними опитування "Центру дослідження розвитку територій", у кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Павлова 58,86% голосів, а у Дмитра Шевчика від "Слуги народу" - 41,14%. За їх результатами, перемагає Костянтин Павлов.

Екзит-пол на замовлення "Української політики" стверджує, що переміг Дмитро Шевчик, за якого, за їхніми даними, проголосували 51,7% виборців, а за Павлова - 47,2%.

Раніше громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що явка на виборах мера Кривого Рогу на 16:00 склала 28%. Похибка оцінки - 1,25%.

У другому турі виборів Кривого Рогу за посаду змагалися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.