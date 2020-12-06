Кто победил на выборах мэра Кривого Рога: данные экзит-полов

Результаты экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов от "Центра исследования развития территорий" и по заказу фонда "Украинская политика".

По данным опроса "Центра исследования развития территорий", у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 41,14%. По их результатам, побеждает Константин Павлов.

Экзит-пол по заказу "Украинской политики" утверждает, что победил Дмитрий Шевчик, за которого, по их данным, проголосовали 51,7% избирателей, а за Павлова - 47,2%.

Ранее гражданская сеть ОПОРА сообщала, что явка на выборах мэра Кривого Рога на 16:00 составила 28%. Погрешность оценки - 1,25%.

Во втором туре выборов Кривого Рога за должность соперничали кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.