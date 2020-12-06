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ОПОРА назвала явку на выборах мэра Кривого Рога на 16:00

Новина українською → Кривой Рог, Воскресенье 06 декабря 2020 17:31
ОПОРА назвала явку на выборах мэра Кривого Рога на 16:00 Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Явка на выборах мэра Кривого Рога на 16:00 составила 28%. Погрешность оценки - 1,25%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что во время повторного голосования на мэрских выборах в Черновцах явка составила 17,54%, во время второго тура 22 ноября в среднем по 11 городах Украины - 22,5%, 15 ноября - 18,6%. При этом, во время голосования на местны выборах 25 октября - 27%.

Ранее в Центризбиркоме назвали явку на 13:00 на втором туре выборов мэра в Кривом Роге. Она составила 18,4% избирателей.

Напомним, полиция сообщила, что на выборах мэра Кривого Рога все участки открылись вовремя, а в "день тишины" перед голосованием нарушений не было. В то же время наблюдатели фиксировали непрямую агитацию, в частности, по городу были развешаны борды, оформленные в стилистике одного из кандидатов на пост городского головы.

Во втором туре выборов Кривого Рога за должность соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

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