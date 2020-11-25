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На виборах мера Львова здобув перемогу Садовий

Автор: РБК-Україна

У другому турі виборів мера Львова здобув перемогу чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.

Про це заявив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає видання "Твоє місто".

За його опонента від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку проголосували 37,75% виборців.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні пройшов другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосували в містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, кам'янець-подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород Черкаси.

Раніше повідомлялося, що у другому турі виборів у Черкасах перемогу здобув чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Його підтримали 54,33% виборців.

Крім того, у другому турі виборів мера Рівного переміг Олександр Третяк, який набрав 50,24% голосів виборців.

Додамо, що у другому турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.

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Новини України выборыЛьвівАндрій Садовий