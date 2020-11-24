На виборах мера Рівного переміг Третяк

У другому турі виборів мера Рівного переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. Він набрав 50,24% голосів виборців.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Третяка підтримали 27 451 виборець. За його опонента від партії "Рівне Разом" Віктора Шакирзяна віддали свої голоси 26 057 виборців.

Зазначимо, що за даними екзит-полу у другому турі виборів глави міста Рівне перемагав Шаркизян.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні пройшов другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосували в містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, кам'янець-подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород і Черкаси.

Раніше повідомлялося, що у другому турі виборів у Черкасах перемогу здобув чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Його підтримали 54,33% виборців.

Крім того, у другому турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.