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На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 20:34
На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У другому турі виборів мера Рівного 22 листопада перемагає Віктор Шакирзян ("Рівне разом"). Його опонент Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") отримав 46,03% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс".

На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста. Фінальні результати станом на 19:30. Опитано 1914 виборців.

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосували в містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, кам'янець-подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород і Черкаси.

За даними екзит-полу Liberty Report за замовленням програми "Свобода слова Савіка Шустера", у Черкасах перемогу здобуває чинний мер Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє" (54,25%).

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