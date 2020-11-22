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Бондаренко лідирує на виборах мера в Черкасах, - екзит-пол

Новость на русском → Черкаси, Неділя 22 листопада 2020 20:03
Бондаренко лідирує на виборах мера в Черкасах, - екзит-пол Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Оголошено екзит-пол другого туру місцевих виборів. Перемогу здобув чинний мер Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє" (54,25%), Віктор Євпа отримув 45,75% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера..

Бондаренко лідирує на виборах мера в Черкасах, - екзит-пол

Зазначимо, у другий тут вийшли чинний міський голова Черкас Бондаренко, який у першому турі набрав 32,66 % голосів, і кандидат від “Голосу” Віктор Євпак. Він набрав 19,84 %.

Нагадаємо, в Україні відбувся другий тур місцевих виборів. Були зафіксовані спроби проголосувати без паспорта, а також недопуск спостерігачів на дільниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЦВК заявили, що карантин вихідного дня не завадить проведенню другого туру виборів.

Крім того, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні. Всього надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронців.

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