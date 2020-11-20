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Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських

Новость на русском → Україна, П'ятниця 20 листопада 2020 19:53
Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронців. Другий тур виборів відбудеться в неділю, 22 листопада.

Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає прес-служба відомства.

"Для забезпечення громадської безпеки і порядку на території ділянок та охорони виборчої документації будуть залучені майже 10 тисяч правоохоронців", - зазначив Фацевич.

Для голосування у другому турі виборів сформовано 1815 виборчих комісій. Їх охорона здійснюватиметься силами поліції.

" Основне завдання поліції - забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та у період встановлення результатів виборів", - зазначив Фацевич.

Він також підкреслив важливість дотримання карантинних заходів на ділянках як співробітниками поліції, так і громадянами.

"Поліцейські будуть стежити за тим, щоб всі громадяни носили правильно одягнені засоби захисту. Спочатку будуть проводити профілактичну бесіду, а в разі ігнорування зауваження - складати адміністративні протоколи щодо правопорушників", - підкреслив Фацевич.

Нагадаємо, у Львівській області поліція почала охороняти тервиборчкомів перед виборами.

Згідно з різними соцопитуваннями, однозначного претендента на перемогу у виборах у Львові немає.

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