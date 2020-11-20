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Второй тур выборов: для обеспечения безопасности привлекли 10 тысяч полицейских

Новина українською → Украина, Пятница 20 ноября 2020 19:53
Второй тур выборов: для обеспечения безопасности привлекли 10 тысяч полицейских Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время местных выборов привлекли около 10 тысяч правоохранителей. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 22 ноября.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены почти 10 тысяч правоохранителей", - отметил Фацевич.

Для голосования во втором туре выборов сформировано 1815 избирательных комиссий. Их охрана будет осуществляться силами полиции.

" Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - отметил Фацевич.

Он также подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на участках как сотрудниками полиции, так и гражданами.

"Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы относительно правонарушителей", - подчеркнул Фацевич.

Напомним, во Львовской области полиция начала охранять терризбиркомы перед выборами.

Согласно различных соцопросам, однозначного претендента на победу в выборах во Львове нет.

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