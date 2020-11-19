ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области полиция начала охранять терризбиркомы перед выборами

Новина українською → Львов, Четверг 19 ноября 2020 21:38
Во Львовской области полиция начала охранять терризбиркомы перед выборами Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Полиция Львовской области взяла под круглосуточною охрану территориальные избиркомы. В области пройдут ряд вторых туров выборов местных глав.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Под охрану с четверга взяты девять терризбиркомов во Львове, Дрогобыче и в Городецком районе, где будут проходить выборы депутата Великолюблинского поселкового совета.

Напомним, что во Львове 22 ноября пройдет второй тур выборов мэра. В нем сойдутся действующий городской глава Андрей Садовой и кандидат от "Евросолидарности" Олег Синютка.

Согласно различных соцопросам, однозначного претендента на победу в выборах во Львове нет.

Также сегодня было объявлено, что победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов в Днепре
Главное о втором туре выборов в Днепре
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства