У Львівській області поліція почала охороняти тервиборчкоми перед виборами

Поліція Львівської області взяла під цілодобову охорону територіальні виборчкоми. В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під охорону з четверга взяті дев'ять тервиборчкомів у Львові, Дрогобичі та у Городецькому районі, де будуть проходити вибори депутата Великолюблінського селищної ради.

Нагадаємо, що у Львові 22 листопада пройде другий тур виборів мера. У ньому зійдуться чинний міський голова Андрій Садовий і кандидат від "Євросолідарності" Олег Синютка.

Згідно різних соцопитувань, однозначної претендента на перемогу у виборах у Львові немає.

Також сьогодні було оголошено, що перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.