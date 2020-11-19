ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львівській області поліція почала охороняти тервиборчкоми перед виборами

Новость на русском → Львів, Четвер 19 листопада 2020 21:38
У Львівській області поліція почала охороняти тервиборчкоми перед виборами Фото: виборчу дільницю (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Поліція Львівської області взяла під цілодобову охорону територіальні виборчкоми. В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під охорону з четверга взяті дев'ять тервиборчкомів у Львові, Дрогобичі та у Городецькому районі, де будуть проходити вибори депутата Великолюблінського селищної ради.

Нагадаємо, що у Львові 22 листопада пройде другий тур виборів мера. У ньому зійдуться чинний міський голова Андрій Садовий і кандидат від "Євросолідарності" Олег Синютка.

Згідно різних соцопитувань, однозначної претендента на перемогу у виборах у Львові немає.

Також сьогодні було оголошено, що перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів у Дніпрі
Головне про другий тур виборів у Дніпрі
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності