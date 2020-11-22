На выборах мэра Ровно побеждает Шакирзян, - экзит-пол

Во втором туре выборов мэра Ровно 22 ноября побеждает Виктор Шакирзян ("Ровно вместе"). Его оппонент Александр Третьяк ("Европейская Солидарность") получил 46,03% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Исследование проводилось в день второго тура выборов городского головы в г Ровно 22 ноября 2020 года, на выходе из избирательных участков. Исследованием было охвачено 30 избирательных участков по всей территории города. Финальные результаты по состоянию на 19:30. Опрошено 1914 избирателей.

Напомним, 22 ноября, в Украине прошел второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

По данным экзит-пола Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера", в Черкассах победу одерживает действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За майбутне" (54,25%).