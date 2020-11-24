На выборах мэра Ровно победил Третьяк

Во втором туре выборов мэра Ровно победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третьяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии "Рівне Разом" Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей.

Отметим, что по данным экзит-пола во втором туре выборов главы города Ровно побеждал Шаркизян.

Напомним, 22 ноября в Украине прошел второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черкассах победу одержал действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Его поддержали 54,33% избирателей.

Кроме того, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.