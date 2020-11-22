Вибори у Львові: хто переміг у другому турі голосування

Сьогодні, 22 листопада у Львові відбувся другий тур виборів мера. Боротьба за посаду мера розгорнулася між двома кандидатами - Андрієм Садовим і Олегом Синюткою. Як пройшло голосування, результати другого туру у Львові - в матеріалі РБК-Україна.

Екзит-поли виборів мера Львова

Згідно з екзит-полом, який проводила соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера, чинний мер Львова Андрій Садовий лідирує в другому турі виборів міського голови.

Андрій Садовий - 62,8%

Олег Синютка - 37,2%

Вибори мера у Львові

Після встановлення результатів першого туру виборів у Львові, як і в ряді інших великих міст України, на 22 листопада було призначено повторне голосування за кандидатів у мери.

Згідно із законодавством, в населених пунктах від 75 тисяч жителів другий тур організовується у разі, якщо жоден із кандидатів в мери на першому етапі виборчого процесу не набере абсолютної більшості голосів.

Так, у Львові максимальний рівень підтримки серед претендентів на посаду градоначальника склав 40,09% - у Андрія Садового, чого йому не вистачило для обрання в один тур, але дало можливість продовжити подальшу боротьбу разом із кандидатом, який отримав друге місце за підсумками голосування 25 жовтня. З результатом 31,1% до другого туру також вийшов Олег Синютка.

Андрій Садовий балотується на 4 каденцію

З 2006 року Львівську міську раду очолює Андрій Садовий. На виборах мера 2020 висувається від партії "Об'єднання "Самопоміч", яку він заснував і очолив у 2012 році.

У минулому році Садовий балотувався в президенти, але зняв свою кандидатуру на підтримку Анатолія Гриценка. Потім на парламентських виборах 2019 очолив партійний список "Самопомочі", проте політсила не пройшла до Верховної ради.

До вступу на посаду міського голови Андрій Садовий займався бізнесом - був власником медіа-холдингу ТРК "Люкс". Одну з радіостанцій компанії ("Люкс") Андрій Садовий спільно з двома журналістами заснували в 1993 році.

Чинний мер брав активну участь у громадському житті Львова з 1997 року, створив громадську організацію "Інститут розвитку міста", комунальне підприємство "Інститут міста", в 2004 році ініціював створення громадського об'єднання "Самопоміч".

Олег Синютка - екс-голова ЛОДА

Олег Синютка почав трудову діяльність в Івано-Франківську. З 2002-го протягом 4-х років працював заступником міського голови.

Після перемоги Андрія Садового на виборах мера Львова, Олег Синютка зайняв посаду його заступника з питань економіки та соціальної політики. У 2007-2014 - перший заступник голови міськради.

Наприкінці грудня 2014 року був призначений головою Львівської обласної державної адміністрації. Побив рекорд за тривалістю роботи на даній посаді. Синютка пішов у відставку в 2019 році після оголошення результатів президентських виборів.

На виборах до Верховної ради IX скликання пройшов під №9 виборчого списку "Європейської солідарності". Є членом президії і центральної політради партії.

Рейтинги Садового і Синютки

Перед другим туром виборів мера рейтинги кандидатів були практично однаковими. Згідно з даними опитування SOCIS за 29 жовтня - 10 листопада, ні у Садового, ні у Синютки не було явної переваги.

Респонденти, які точно збиралися голосувати і визначилися з вибором, висловилися на користь Олега Синютки:

Олег Синютка - 50,9%

Андрій Садовий - 49,1%

З числа всіх опитаних більшість була готова підтримати Андрія Садового, але в даному випадку 14,2% громадян ще не визначилися з кандидатом або відмовилися від відповіді:

Андрій Садовий - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не визначились/ відмовилися від відповіді - 14,2%

Не підуть на вибори - 5,8%

За жодного з кандидатів - 4,5%

Виборці, які голосували в першому турі за Руслана Кошулинського (посів 3 місце), Ярослава Рущишина (4 місце), Ігоря кузьмака, Ігоря Васюника надалі мали намір підтримати Олега Синютку. Виборці Тараса Кльофи і Юлії Гвоздович були готові віддати свої голоси Андрія Садового у другому турі.

Результати виборів у Львові в першому турі

Більшість львів'ян під час першого туру виборів міського голови проголосувала за Андрія Садового - 91131 виборців. Розрив між першим і другим місцем склав майже 20,5 тисяч голосів - Олега Синютку підтримало 70682 людини. Третім виявився Руслан Кошулинський з 22169 голосів.

Всього у виборах мера Львова взяли участь 17 кандидатів, їх результати у відсотках:

Андрій Садовий ("Об'єднання "Самопоміч") - 40,09% Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 31,1% Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 9,75% Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68% Ігор Зінкевич ("Варта") - 3,39% Ігор Васюник (самовисування) - 2,96% Юлія Гвоздович ("Українська Галицька Партія") - 2,28% Тарас Кльофа ("Слуга народу") - 1,63% Оксана Юринець (УДАР) - 1% Ігор Кузьмак ("Народний Рух України") - 0,95% Назарій Брезицький (самовисування) - 0,53% Ігор Телішевський ("За майбутнє") - 0,45% Остап Стахів ("Ідея нації") - 0,36% Іван Василишин ("Конгрес українських націоналістів") - 0,25% Наталя Ван Доеверен ("Духовна Україна") - 0,24% Роман Матіс (самовисування) - 0,22% Юрій Бунь (самовисування) - 0,12%

Явка на виборчі дільниці у Львові 25 жовтня була на рівні 38,6%.