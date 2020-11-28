Вибори мера у Чернівцях під загрозою через припинення повноважень членів виборчкомів

У Чернівцях напередодні другого туру виборів мера кілька політичних партій повідомили про припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій. У Центральну виборчу комісію надійшла інформація про загрозу належної організації та проведення голосування на виборах у Чернівцях.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія повідомила, що отримала від місцевих організацій партій заяви про дострокове припинення повноважень 444 членів дільничних виборчих комісій - представників "Батьківщини", "Європейської солідарності", "Нашого краю" та "Рідного міста".

При цьому партії не надали заяв самих представників про складення повноважень членів дільничних виборчкомів.

У ЦВК заявляють, що через відкликання членів ДВК можуть виникнути проблеми з легітимністю засідань комісій - у зв'язку з відсутністю мінімальної кількості членів, необхідного для проведення засідання. Крім того, можуть виникнути проблеми з необхідною кількістю голосів для прийняття рішень комісій та підрахунку голосів виборців.

Зараз ЦВК приймає заходи з забезпечення належної організації повторного голосування в Чернівцях, і закликає партії та членів виборчих комісій максимально відповідально і свідомо поставитися до своєї ролі у забезпеченні виборчого процесу.

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, у Чернівцях повинен відбутися другий тур виборів мера. Жителі міста будуть вибирати між двома кандидатами: Романом Кличуком і Віталієм Михайлішиним.