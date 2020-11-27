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У Чернівцях 29 листопада відбудеться другий тур виборів мера

Новость на русском → Чернівці, П'ятниця 27 листопада 2020 15:02
У Чернівцях 29 листопада відбудеться другий тур виборів мера Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчої неділі, 29 листопада, відбудеться другий тур місцевих виборів в Чернівцях. Жителі обласного центру обиратимуть міського голову.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно повідомлення, мешканці міста обиратимуть між двома кандидатами: Романом Клічуком (висунутий місцевою організацією політичної партії “Єдина альтернатива”) та Віталієм Михайлішиним (висунутий місцевою організацією політичної партії “Команда Михайлішина”).

За результатами голосування 25 жовтня Роман Клічук набрав 27,29 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, Віталій Михайлішин – 21,33 %.

Участь у повторному голосуванні зможуть взяти понад 185,5 тис. виборців на 115 виборчих дільницях.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів у цілому ряді міст. Своїх мерів обирали жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаїва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас.

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