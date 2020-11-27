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В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра

Новина українською → Черновцы, Пятница 27 ноября 2020 15:02
В Черновцах 29 ноября состоится второй тур выборов мэра Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее воскресенье, 29 ноября, состоится второй тур местных выборов в Черновцах. Жители областного центра будут выбирать городского голову.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно сообщению, жители города будут выбирать между двумя кандидатами: Романом Кличуком (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”) и Виталием Михайлишиным (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).

По результатам голосования 25 октября Роман Кличук набрал 27,29 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Виталий Михайлишин – 21,33 %.

Участие в повторном голосовании смогут принять более 185,5 тыс. избирателей на 115 избирательных участках.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Напомним, 22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов в целом ряде городов. Своих мэров выбирали жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Северодонецка, Ровно, Ужгорода и Черкасс.

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