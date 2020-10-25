В Запоріжжі зі столу члена виборчкому вкрали 40 бюлетенів

В Запоріжжі член виборчої комісії виявив, що у нього зі столу зникли 40 бюлетенів. У зв'язку з інцидентом він звернувся в поліцію.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зараз співробітники поліції розшукують зловмисника, який скоїв крадіжку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня".

У разі доведення провини, зловмиснику може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Відзначимо, що в обласну поліцію надійшло 87 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства в день голосування. В даний час відкрито одне з 1 кримінальне провадження та складено два адміністративних протоколи.

Нагадаємо, станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Крім того, під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.