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В Затоці "встановили" переможців виборів і вже провели першу сесію ради

Автор: Анастасия Рокитна

У Затоківській об'єднаній територіальній громаді (Одеська область) нібито порахували результати виборів і встановили переможців. Сьогодні відбулася перша сесія селищної ради.

Про це повідомляє "Думська".

Присягу голови ОТГ зачитав Андрій Апанасенко, які підозрюється в отриманні хабара в особливо великих розмірах на попередній посаді.

До складу місцевої ради нібито увійшли Олег Романів, В'ячеслав Свищов, Віталій Запша, Валерій Михальов, Ігор Мазур, Василь Садовський, Юрій Христовий, Ніна Смирнова, Олександр Григоренко, Эльшан Джафаров, Олексій Донкоглов, Сергій Звягінцев, Ваник Григорян, Володимир Рабинюк, Олена Шумілкіна, Тетяна Глущенко, Світлана Офіцерова, Олександр Доломанжи, Самвел Мартоян, Діана Гоменюк, Наталія Лященко, Паргев Менещян.

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У Комітеті виборців України заявили, що в Затоці ще триває підрахунок голосів.

"Якщо вони, дійсно, провели сесію і назвали себе переможцями, то ці дії точно неправомірні. Перед цим результати виборів повинні бути оприлюднені", - розповів голова обласної організації КВУ Анатолій Бойко.

За його словами, там будуть судові розгляди.

Нагадаємо, під час місцевих виборів у Соснівці виявили самопроголошений дільничний виборчком, який організував свої вибори паралельно з офіційною комісією. При цьому виборців на дільницю заманювали музикою.

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