Зеленський оголосив всеукраїнське опитування в день виборів

У день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування. Громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

У зверненні він нагадав, що Верховна рада намагається закріпити механізм народовладдя відповідним законом.

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - зазначив Зеленський.

Він також пояснив важливість цього опитування фразою "буде так, як вирішиш ти". У той же час він підкреслив, що самі питання стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до другого читання законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок. Профільний комітет рекомендує парламенту остаточно затвердити закон. Очікується, що після його прийняття підсумки референдумів стануть обов'язковими для виконання.

Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня, Центральна виборча комісія затвердила порядок заповнення бюлетеня. Щоб проголосувати за партію, треба в порожньому квадраті проти поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Після цього треба обрати кандидата в депутати від цієї партії і вписати його порядковий номер в квадрат з трафаретом.

Проголосувати можна лише за одну політичну партію та одного кандидата в депутати.