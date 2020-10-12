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Експерти пояснили популярність регіональних партій на виборах

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 08:16
Експерти пояснили популярність регіональних партій на виборах Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

Експерти пояснили популярність регіональних партій на місцевих виборах. Однією з причин є те, що попит на місцях зміщений у бік політиків, які ближче до жителів.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович, йдеться в матеріалі "Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах".

Також, коли загальнонаціональні партії не в змозі задовольнити запити громадян, альтернативою стають так звані регіональні партії.

"Голосуючи, наприклад, за місцеву раду в Полтаві або Кіровоградській області, виборець, в першу чергу дивиться, які кандидати йдуть від партій, що конкретно вони пропонують для їх регіону", - розповів Антипович.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що сьогодні регіональні партії можуть поборотися з парламентськими партіями, а в ряді регіонів будуть випереджати їх.

"У всіх великих містах України і в більшості обласних центрів діючі мери балотуються від своїх партій. Майже у всіх регіонах країни партії місцевих еліт як мінімум на рівних будуть битися з парламентськими партіями, а в ряді регіонів будуть випереджати їх", - вважає він.

Нагадаємо, ЦВК затвердив порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 року.

Крім того, ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцеві вибори 2020. Бюлетень для голосування за міського голову буде мати світло-рожевий колір.

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