Эксперты объяснили популярность региональных партий на выборах

Эксперты объяснили популярность региональных партий на местных выборах. Одной из причин является то, что спрос на местах смещен в сторону политиков, которые ближе к жителям.

Об этом рассказал в коментарии РБК-Украина директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович, говорится в материале "Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах".

Также, когда общенациональные партии не в силах удовлетворить запросы граждан, альтернативой становятся так называемые региональные партии.

"Голосуя, например, за местный совет в Полтаве или Кировоградской области, избиратель в первую очередь смотрит, какие кандидаты идут от партий, что конкретно они предлагают для их региона", - рассказал Антипович.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сегодня региональные партии могут побороться с парламентскими партиями, а в ряде регионов будут их опережать.

"Во всех крупных городах Украины и в большинстве областных центров действующие мэры баллотируются от своих партий. Почти во всех регионах страны партии местных элит как минимум на равных будут сражаться с парламентскими партиями, а в ряде регионов будут их опережать", - считает он.

Напомним, ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Кроме того, ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.