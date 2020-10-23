Результати опитування можуть стати підставою для змін законодавства, - Зеленський

Результати загальнонаціонального опитування хоча і не несуть юридичних наслідків, вони можуть бути підставою для змін законодавства. Таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

Про це президент розповів під час інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, повідомляє його прес-служба.

"Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ. Я зрозумію відповідь народу і буду говорити з депутатами і пропонувати такі позиції", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

"Що таке соціологічне опитування? Це - вибірка... Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка - це дві тисячі осіб", - зазначив Зеленський.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості Українців на питання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у тяжкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

У разі схвалення громадянами можливості застосування положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України Зеленський зазначив, що поки не може розкривати подробиць.

"Я сьогодні займаюся тим, щоб повністю відродити державу Україна - самостійну, обороноздатну. Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази. Невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було і в помині у держави Україна. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з деякими країнами це зробити", - розповів президент.

Водночас глава держави уточнив, що не йдеться про можливість відновлення ядерного потенціалу України.

У матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах" ви можете ознайомитися з думкою експертів щодо впливу опитування на результати місцевих виборів.

Крім того, в Офісі президента назвали всі 5 питань всеукраїнського опитування.