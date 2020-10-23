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Почти 60% избирательных участков доступны для людей с инвалидностью, - Кабмин

Автор: Роман Тверденко

В Кабинете министров заявили о почти 60% избирательных участков на местных выборах, которые доступны для людей с инвалидностью. Мониторинг участков продолжается.

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Об этом заявил министр кабинета министров Олег Немчинов.

Ситуацию с материально-техническим обеспечением участков обсуждали во время заседания межведомственной комиссии по подготовке к местным выборам.

Отмечается, что облгосадминистрации провели мониторинг касательно вопроса приспособленности участков для приема людей с инвалидностью и выяснили, что доступными для них являются 60% участков.

Ранее Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков. Офис омбудсмена промониторил архитектурную доступность 881 участка.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.

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