В Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков
В Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков. Офис омбудсмена промониторил архитектурную доступность 881 участка.
Об этом рассказала Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе брифинга.
По ее словам, архитектурную доступность проверяли с 19 по 22 октября.
"Только 1% обеспечивает доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. 88,5% вообще не обеспечено архитектурной доступности", - отметила омбудсмен.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения объяснили, как проголосовать на местных выборах лицам, находящимся на самоизоляции.
Кроме того, порядок голосования на местных выборах в Украине больным объясняли в Центризбиркоме.