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В Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 12:43
В Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць. Офіс омбудсмена промоніторив архітектурну доступність 881 ділянки.

Про це розповіла Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова під час брифінгу.

За її словами, архітектурну доступність перевіряли з 19 по 22 жовтня.

"Тільки 1% забезпечує доступність для реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. 88,5% взагалі не забезпечено архітектурної доступності", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Комісія прийняла відповідну постанову.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як проголосувати на місцевих виборах особам, які перебувають на самоізоляції.

Крім того, порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим пояснювали в Центрвиборчкомі.

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