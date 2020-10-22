ЦВК закликала учасників виборчого процесу дотримуватися карантину
Центральна виборча комісія закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Комісія ухвалила відповідну постанову.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Центрвиборчком також затвердив рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.
"Документом визначено низку протиепідемічних заходів, які рекомендовано здійснювати виборчим комісіям з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби", - пояснили в Комісії.
ЦВК рекомендує виборчим комісіям невідкладно розглядати подання на заміну члена виборчкому з підтвердженим COVID-19 або якого направили на самоізоляцію.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як проголосувати на місцевих виборах особам, які перебувають на самоізоляції.
Крім того, порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим пояснювали у Центрвиборчкомі.