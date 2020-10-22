ЦИК призвал участников избирательного процесса соблюдать карантин
Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Центризбирком также утвердил рекомендации относительно осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.
"Документом определен ряд противоэпидемических мер, которые рекомендуют осуществлять избирательным комиссиям с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни", - пояснили в Комиссии.
ЦИК рекомендует избирательным комиссиям безотлагательно рассматривать представления на замену члена избиркома с подтвержденным COVID-19 или которого направили на самоизоляцию.
Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, как проголосовать на местных выборах лицам, находящимся на самоизоляции.
Кроме того, порядок голосования на местных выборах в Украине больным объясняли в Центризбиркоме.