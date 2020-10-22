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ЦИК призвал участников избирательного процесса соблюдать карантин

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 22:21
ЦИК призвал участников избирательного процесса соблюдать карантин Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центризбирком также утвердил рекомендации относительно осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

"Документом определен ряд противоэпидемических мер, которые рекомендуют осуществлять избирательным комиссиям с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни", - пояснили в Комиссии.

ЦИК рекомендует избирательным комиссиям безотлагательно рассматривать представления на замену члена избиркома с подтвержденным COVID-19 или которого направили на самоизоляцию.

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, как проголосовать на местных выборах лицам, находящимся на самоизоляции.

Кроме того, порядок голосования на местных выборах в Украине больным объясняли в Центризбиркоме.

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