Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы

В конце октября на очередных выборах в местные органы власти украинцы голосовали на почти 30 тысячах избирательных участках. Борьбу за электорат вели около 270 тысяч кандидатов на всех уровнях. Часть из них использовала разнообразные преступные схемы для того, чтобы "пролезть во власть". Следить за порядком на избирательных участках и при подсчете голосов была призвана Национальная полиция.

Новых проблем правоохранителям добавил и всенародный опрос от президента Владимира Зеленского на выходе из избирательных участков. Часть политических оппонентов действующей власти призывала граждан бойкотировать этот "экзитпол". Они также требовали от полиции расследовать обстоятельства его проведения.

По состоянию на 4 ноября Нацполиция сообщила, что за время избирательного процесса были получены почти 16 тысяч сообщений о нарушениях на выборах и открыты около тысячи уголовных дел. Почти четвертая часть от всех заявленных нарушений пришлась непосредственно на день голосования 25 октября.

Эти данные существенно контрастируют с опытом прошлогодних избирательных кампаний. Например, в день внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года полиция получила всего около двух тысяч сообщений о нарушениях. Приблизительно такую же цифру зафиксировали и 31 марта прошлого года в ходе голосования в первом туре президентских выборов.

Нынешняя кампания удивила не только ростом количества правонарушений, но и их разнообразием.

Нарушения с фантазией

Большинство совершенных уголовных преступлений касаются препятствованию реализации избирательного права и подкупа избирателей. Так, например, в Налоговой академии (сейчас – Университет Государственной фискальной службы) в Ирпене (Киевская область) был задержан руководитель одного из факультетов, который якобы разослал курсантам в соцсетях требование проголосовать за определенного кандидата в местный совет. За "правильное" волеизъявление учащимся обещали по 1,5 тысячи гривен.

В Межгорье (Закарпатская область) голос избирателя злоумышленники оценили дешевле. Полиция задержала трех местных жителей, которые предлагали избирателям по тысяче гривен за поддержку определенного кандидата.

В такую же сумму оценили поддержку электората и в Святошинском районе Киева. Тут подозреваемая, по версии правоохранителей, организовала схему незаконного подвоза "избирателей" из Житомирской области. Полиция остановила два автобуса с людьми, которые за тысячу гривен согласились отдать свой голос на определенном участке в столице. Женщине, которая организовала эту схему, грозит до семи лет тюрьмы.

По итогам избирательной кампании оказалось, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Киевской области. Источник РБК-Украина в полиции столичного региона говорит, что правоохранители пытались пресекать все случаи подвоза избирателей – иногда доходило до абсурда.

"Мы вообще всю оперативную информацию, которая поступала, пытались проверять. Был такой случай в Василькове, когда остановили автобус, доставили пассажиров в отделение полиции, но оказалось, что люди просто ехали по своим делам и не были никак связаны с выборами", – отметил собеседник.

В то же время, по его словам, полиция вовремя остановила незаконный подвоз избирателей сразу на нескольких округах в Киево-Святошинском районе и задержала организаторов.

При этом он признает, что таких активных "каруселей" на прошлых выборах не было. Глава Национальной полиции Игорь Клименко также отметил активное применение этой схемы 25 октября на данных выборах.

Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская говорит, что использование такой терминологии внесло определенную путаницу.

"Все по-разному понимают, что такое "карусели". Потому что "карусели" базовые, которые были в 2004 году, – это когда выносится с участка бюллетень и передается избирателю на улице уже заполненным, а потом вкидывается в урну, а потом выносится новый пустой бюллетень. Таких фактов в этот раз не было зафиксировано вообще", – объяснила она в комментарии РБК-Украина.

То, что сейчас полиция называет "каруселью" – это прописывание на избирательном округе граждан и специальный подвоз их на участок в день голосования.

Абсолютным новшеством последней избирательной кампании стало создание "фейковых" комиссий и даже местных советов. Так, в Сосновке (Сумская область) в день голосования открылись сразу два избирательных участка с одинаковыми номерами. Причем голосование на "фейковом" участке происходило даже более активно, чем на настоящем.

Как пояснили в областной прокуратуре, глава сельсовета Сосновки Анна Оникиенко выступила против присоединения ее села к соседнему ОТГ (объединенная территориальная громада, – ред.) и решила самостоятельно организовать выборы на своей территории.

Такая "самодеятельность" не осталась без внимания правоохранителей. Глава "фейковой" избирательной комиссии, учительница младших классов местной школы, получила подозрение в самовольном присвоении властных полномочий и может сесть за решетку на 7 лет.

В Запорожье после выборов пошли еще дальше. В конце октябре полиция, прокуратура и СБУ разоблачила группу преступников, которые пытались создать "фейковые" районные советы в городе. Действующие советы они хотели ликвидировать и активно призывали к этому местных жителей.

Активное противодействие

В Министерстве внутренних дел считают, что в целом справились со своими обязанностями на этих выборах. "Местные выборы в Украине состоялись и в целом были безопасны. Они были такими, которые позволяют сформировать местные органы власти", – резюмировал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его мнению, полиция и другие структуры МВД эффективно выполнили свои задачи по обеспечению безопасности на выборах. Он призывает учитывать то, что на почти 30 тысяч участков пришли около 10 млн граждан. "Учитывая это, количество нарушение относительное небольшое", – добавил Геращенко.

Ольга Айвазовская также позитивно оценивает работу правоохранителей. Среди очевидных плюсов она отметила оперативное информирование и реагирование со стороны полиции на нарушения. Увеличение их количества эксперт связывает с изменением избирательного законодательства.

В частности, речь идет не только о введении новой избирательной системы, но и о новом определении в уголовном законодательстве таких понятий, как, например, подкуп избирателей и незаконная агитация. Более конкретное описание таких преступлений привело к тому, что полиции стало легче их фиксировать и расследовать.

Айвазовская подчеркнула, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими и президентскими, учитывая намного большее количество заинтересованных сторон, конфликтов локального уровня и незаконных действий фигурантов. "Вопрос роста нарушений – это вопрос не к полиции, а к участникам избирательного процесса", – подытожила эксперт.

Кроме того, она уверена и в росте правосознания населения. Так, Айвазовская обратила внимание, что еще в 2018 году, согласно опросу, только 16% избирателей готовы были обращаться в полицию в случае нарушений их избирательных прав.

Новых данных по этой статистике нет, но, подчеркнула собеседница, по ее ощущениям сейчас таких граждан "несравнимо больше".

Очередную избирательную кампанию руководство Национальной полиции и Министерства внутренних дел может занести себе в актив. Даже увеличение числа зарегистрированных нарушений эксперты скорее объясняют активной работой полиции и доверием избирателей, чем реальным ухудшением избирательных процессов.

Основные наблюдатели – гражданская сеть ОПОРА – в своем отчете признают, что зафиксированные нарушения "могли существенно повлиять" на результаты выборов. Но в то же время подчеркивают, что волеизъявление в целом прошло в соответствии с законодательством Украины.