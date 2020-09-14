Кто будет бороться за кресло мэра Киева: полный список претендентов

Очередные выборы мэра Киева состоятся 25 октября 2020 года. Еще до начала избирательной кампании, которая стартовала 5 сентября, многие известные политики заявляли о намерении побороться за кресло городского главы. Что известно об основных кандидатах - в материале РБК-Украина.

Виталий Кличко

Занимает должность главы КГГА с 2014 года и будет баллотироваться на этот пост в третий раз во время местных выборов 2020.

В прошлом Виталий Кличко - спортсмен с мировым именем, боксер, чемпион в супертяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2013 году.

Создал и возглавил партию “Удар”, с которой прошел в Верховную раду VII созыва.

Кличко выдвигался в мэры Киева в 2006, 2008 годах, однако смог победить только в 2014-м во время досрочных выборов. После объединения “Удара” с партией Порошенко, Виталий Кличко стал главой БПП "Солидарность" (сложил полномочия в 2016-м).

В 2015-м повторно баллотировался на пост городского головы и снова одержал победу. Во втором туре с 65,5% опередил Борислава Березу.

Накануне старта избирательной кампании 2020 Виталий Кличко объявил, что намерен выдвигаться в мэры столицы от собственной партии “Удар”, отказавшись перед этим от предложения баллотироваться от “Европейской солидарности”.

Виталий Кличко (РБК-Украина)

Ирина Верещук

На выборах мэра Киева выдвигается от партии “Слуга народа”, одержала победу на праймериз политсилы.

Ирина Верещук занимала должность городского головы Равы-Русской во Львовской области с 2010 по 2015 год. Ранее работала заместителем председателя Жолковской районной госадминистрации, юристом в горсовете Равы-Русской. В 2002-2007 годах проходила военную службу в рядах ВСУ, в должности офицера.

В 2019 году Верещук стала нардепом от “Слуги народа” в Верховной раде IX созыва. Была назначена председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, до ноября 2019 - представитель Кабмина в ВР.

Во время голосования за кандидата в мэры Киева на праймериз “Слуги народа” Ирина Верещук получила наибольшую поддержку (87 голосов), в том числе, президента Владимира Зеленского.

Ирина Верещук (РБК-Украина)

Сергей Притула

Кандидат на выборах мэра Киева от партии “Голос”. Присоединился к команде политсилы во время парламентских выборов в 2019 году.

Сергей Притула - актер, телеведущий, продюсер. Среди самых популярных его проектов - “Варьяти Шоу”, “Файна Юкрайна”. Был резидентом “Comedy Club UA”, работал ведущим развлекательных программ на “Новом канале”.

С 2014 года активно занимается волонтерской деятельностью, помогает украинским военнослужащим в зоне ООС. В 2019 году Притула баллотировался в Верховную раду по спискам партии “Голос” под №30, однако не прошел в парламент.

Накануне старта избирательной кампании 2020 Сергей Притула стал официальным кандидатом в мэры Киева от “Голоса”.

Сергей Притула (РБК-Украина)

Алексей Кучеренко

Баллотируется в мэры Киева на местных выборах 2020 от партии ВО “Батькивщина”.

Алексей Кучеренко - народный депутат Верховной рады IX созыва от “Батькивщины”, ранее избирался в парламент III созыва (беспартийный), V-VI созывов ("Наша Украина - Народная самооборона"). В 2000-2001 годах - глава Запорожской областной государственной администрации. В правительстве Юлии Тимошенко Кучеренко занимал пост министра по вопросам ЖКХ (2007- 2010 года).

Является основателем и главой общественной организации “Союз собственников жилья”, один из основателей организации “Тарифная мобилизация”. C 2017 года выступает в роли эксперта и ведущего телепрограмм на каналах ZIK, NewsONE.

В 2019 году Алексей Кучеренко прошел в парламент от ВО “Батькивщина”, является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Алексей Кучеренко (facebook.com/Kucherenko2020)

Андрей Ильенко

Кандидат на выборах столичного главы от Всеукраинского объединения “Свобода”.

Андрей Ильенко с 2010 года возглавляет киевскую организацию ВО “Свобода”, в этом же году стал депутатом киевского горсовета. В 2012 году прошел в парламент VIІ созыва от мажоритарного округа №215 (Киев), переизбран на выборах в ВР в 2014-м году. Был главой межфракционного объединения ВО "Свобода" в ВР.

Ильенко баллотировался на пост мэра Киева во время местных выборов 2014 года. С результатом 3,1% голосов занял 6 место. В 2020 году также анонсировал свое участие в борьбе за кресло городского главы от ВО "Свобода".

Андрей Ильенко (facebook.com/andriy.illenko)

Николай Томенко

Баллотируется на местных выборах 2020 в Киеве от партии “Ридна краина”.

Николай Томенко является лидером политсилы “Ридна краина” с 2016 года. Избирался народным депутатом IV-VIII созывов. В Кабмине Юлии Тимошенко (2005 год) занимал пост вице-премьера по гуманитарным вопросам. Дважды Томенко назначали вице-спикером парламента (2007, 2008-2012). Внештатный советник президента Петра Порошенко в 2014-2015 годах.

В 2014 году прошел в Верховную раду от БПП “Солидарность”, возглавил комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вышел из фракции БПП в 2016 году.

Томенко занимается общественной деятельностью, основатель благотворительного фонда “Ридна краина”, организатор национальных акций (“7 чудес Украины”, “Твой Шевченко” и др.).

Николай Томенко (facebook.com/m.tomenko)

Борислав Береза

Кандидат от “ЭкоПартии” на пост городского головы столицы на местных выборах 2020.

Борислав Береза намерен принять участие в выборах мэра Киева во второй раз. В 2015 году выдвигался от политсилы “Ришучи громадяны”, но проиграл во втором туре действующему мэру Виталию Кличко, набрав 40,57% голосов.

Принимал активное участие в Революции Достоинства и в 2014 году возглавлял информационный отдел “Правого сектора”. На выборы в Верховную раду VIII созыва пошел как самовыдвиженец по мажоритарному округу Киева №213, получил депутатский мандат, был избран членом украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Летом 2020 года Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева, а его “ЭкоПартия” примет участие в выборах в городской совет. Он также рассказал, что в своей политсиле собрал команду профессионалов, которые смогут разработать экологическую программу развития Киева и воплотить ее в жизнь.

Борислав Береза (facebook.com/borislav.bereza)

Егор Фирсов

Идет на выборы мэра Киева 25 октября с партией “Экологическая альтернатива”.

Егор Фирсов родом из Донецка, в 2011 году вступил в партию “Удар”, возглавлял городскую и областную организацию политсилы. В 2011-2012 годах - помощник нардепа Ирины Геращенко. Участвовал в парламентских выборах 2012 года, возглавлял предвыборный штаб “Удара” в Донецкой области, но в ВР не прошел. Принимал участие в Революции Достоинства, организовывал Автомайдан в Донецкой области.

В 2014 году стал депутатом ВР VIII созыва от БПП “Солидарность”. Вышел из фракции БПП в 2016 году, обвинив лидеров политсилы в “коррупционной деятельности”.

На выборах президента в 2019 году поддержал Анатолия Гриценко, выступил автором его программы “Экологическая стратегия 2020”. Также в 2019 году Егор Фирсов баллотировался в парламент от партии “Гражданская позиция” Гриценко. В ноябре 2019 был назначен на должность в.и.о. главы Госэкоинспекции Украины (уволен 13 мая 2020).

Егор Фирсов (facebook.com/egor.firsov)

Сергей Шахов

Примет участие в выборах мэра Киева от партии "Наш край".

Сергей Шахов - депутат Верховной рады IX созыва, победил на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу №114 Луганской области. Входит в состав группы внефракционных депутатов "Довира", член парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Прошел в ВР VIII cозыва во время промежуточных выборов в 2016 году от “Нашего края” по тому же мажоритарному округу в Луганской области. До работы в парламенте Сергей Шахов был членом исполкома Стахановского горсовета, избирался депутатом Луганского областного совета в 2006 году.

Сергей Шахов (facebook.com/profile.php?id=100044102448674)

Александр Попов

Экс-глава КГГА заявил о своем намерении вернуться в политику и участии в местных выборах 2020 в Киеве.

Александр Попов работал на посту главы Киевской городской государственной администрации с 2010 по 2013 год. Был отстранен с должности, а затем уволен в январе 2014 года.

Попов дважды возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства: в Кабмине Януковича - март-декабрь 2007, и в правительстве Азарова - март-июнь 2010. Был избран депутатом Верховной рады VI созыва от "Партии Регионов". С 1994 года в течение 12 лет - глава горсовета Горишних Плавней (в то время - Комсомольска).

Является одним из основателей компании OFFER UA, работающей в сфере оптовых продаж, экспорта-импорта товаров. В 2017 году Александр Попов возглавил наблюдательный совет Союза малых и средних экспортеров.

Александр Попов (facebook.com/popovolexander)

Александр Омельченко

Выдвигается на выборах мэра Киева с собственной партией "Единство".

Александр Омельченко работал в Киевском городском совете с 1990 года. До 1992 года - на должности заместителя председателя исполкома, с 1994 по 1996 - первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации. С 1996 - глава КГГА.

Первый раз был избран мэром Киева в 1999 году, занимал пост до 2006 года, был президентом Ассоциации городов Украины.

Прошел в Верховную раду VI созыва от "Нашей Украины - Народной самообороны", возглавлял Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Омельченко баллотировался в мэры Киева в 2014 году (занял 4 место с 7,52% голосов). В 2015 снова выдвигал свою кандидатуру на очередных местных выборах, но набрал только 8,46%. При этом прошел в горсовет под №1 партийного списка "Единства".

Во время парламентских выборов 2019 Александр Омельченко выдвигался по округу №123 (Шевченковский р-н Киева) от партии "Единство", но получил менее 7,5% поддержки избирателей и не прошел.

Андрей Пальчевский

Идет на местные выборы 2020 с партией "Перемога Пальчевського".

Андрей Пальчевский - основатель диагностической клиники "Евролаб", политик и общественный деятель. Родился в Киеве, но до 2005 года проживал в РФ, занимался бизнесом. В 1995 году баллотировался в Госдуму с собственной "Партией любителей пива", но набрал менее 1% голосов. После возвращения в Украину отказался от российского гражданства.

С 2005 года Пальчевский занимал должность финансового директора частной клиники "Евролаб". В 2009-м основал благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В 2010-м на протяжении полугода работал в Кабмине на посту первого заместителя главы Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

С 2011 года Андрей Пальчевский вел социально-политические шоу на нескольких украинских телеканалах ("Про життя", "Глубинное бурение", "Чому так?" и др).

В июне 2020 зарегистрировал партию "Перемога Пальчевського" и объявил об участии политсилы в местных выборах осенью 2020.

Андрей Пальчевский (facebook.com)

Сергей Гусовский

Кандидат в мэры Киева на предстоящих выборах от политсилы "За майбутнє".

Сергей Гусовский - киевский ресторатор, депутат горсовета столицы с 2014 года. Возглавлял фракцию "Самопомич", а после ее самороспуска в 2018 году стал председателем группы депутатов горсовета "Киевская команда". Входит в состав комиссии по вопросам местного самоуправления региональных и международных связей.

Сергей Гусовский ранее уже участвовал в борьбе за кресло мэра Киева от "Самопомичи" - на выборах в 2015 году занял 5 место. Безуспешно баллотировался в народные депутаты на параламентских выборах 2019 как самовыдвиженец по округу №212 Киева.

С 2001 года занимается ресторанным бизнесом, является совладельцем сети киевских заведений "Рестораны Гусовских" (Osteria Pantagruel, Napulе, O’Cafe, Шоти и др.).

Сергей Гусовский (facebook.com/sergiy.gusovsky)