Хто буде боротися за крісло мера Києва: повний список претендентів

Чергові вибори мера Києва відбудуться 25 жовтня 2020 року. Ще до початку виборчої кампанії, яка стартувала 5 вересня, багато відомих політиків заявляли про намір поборотися за крісло міського голови. Що відомо про основних кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.

Віталій Кличко

Обіймає посаду голови КМДА з 2014 року і буде балотуватися на цей пост утретє під час місцевих виборів 2020.

У минулому Віталій Кличко - спортсмен зі світовим ім'ям, боксер, чемпіон у суперважкій вазі. Завершив спортивну кар'єру в 2013 році.

Створив і очолив партію "Удар", з якої пройшов у Верховну раду VII скликання.

Кличко висувався в мери Києва у 2006, 2008 роках, проте зміг перемогти лише в 2014-му під час дострокових виборів. Після об'єднання "Удару" з партією Порошенко, Віталій Кличко став главою БПП "Солідарність" (склав повноваження у 2016-м).

У 2015-му повторно балотувався на посаду міського голови і знову здобув перемогу. У другому турі з 65,5% випередив Борислава Березу.

Напередодні старту виборчої кампанії 2020 Віталій Кличко оголосив, що має намір висуватися в мери столиці від власної партії "Удар", відмовившись перед цим від пропозиції балотуватися від "Європейської солідарності".

Віталій Кличко (РБК-Україна)

Ірина Верещук

На виборах мера Києва висувається від партії "Слуга народу", здобула перемогу на праймеріз політсили.

Ірина Верещук займала посаду міського голови Рави-Руської у Львівській області з 2010 по 2015 рік. Раніше працювала заступником голови Жовківської районної держадміністрації, юристом у міськраді Рави-Руської. У 2002-2007 роках проходила військову службу в лавах ЗСУ, на посаді офіцера.

В 2019 році Верещук стала нардепом від "Слуги народу" у Верховній раді IX скликання. Була призначена головою підкомітету з питань державної безпеки і оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, до листопада 2019 - представник Кабміну у ВР.

Під час голосування за кандидата в мери Києва на праймеріз "Слуги народу" Ірина Верещук отримала найбільшу підтримку (87 голосів), у тому числі, президента Володимира Зеленського.

Ірина Верещук (РБК-Україна)

Сергій Притула

Кандидат на виборах мера Києва від партії "Голос". Приєднався до команди політсили під час парламентських виборів в 2019 році.

Сергій Притула - актор, телеведучий, продюсер. Серед найпопулярніших його проектів - "Вар'яти Шоу", "Файна Юкрайна". Був резидентом "Comedy Club UA", працював ведучим розважальних програм на "Новому каналі".

З 2014 року активно займається волонтерською діяльністю, допомагає українським військовослужбовцям у зоні ООС. У 2019 році Притула балотувався у Верховну раду за списками партії "Голос" під №30, проте не пройшов у парламент.

Напередодні старту виборчої кампанії 2020 Сергій Притула став офіційним кандидатом в мери Києва від "Голосу".

Сергій Притула (РБК-Україна)

Олексій Кучеренко

Балотується в мери Києва на місцевих виборах 2020 від партії ВО "Батьківщина".

Олексій Кучеренко - народний депутат Верховної ради IX скликання від "Батьківщини", раніше обирався в парламент ІІІ скликання (безпартійний), V-VI скликань ("Наша Україна - Народна самооборона"). У 2000-2001 роках - голова Запорізької обласної державної адміністрації. В уряді Юлії Тимошенко Кучеренко обіймав посаду міністра з питань ЖКГ (2007 - 2010 роки).

Є засновником та головою громадської організації "Спілка власників житла", один із засновників організації "Тарифна мобілізація". З 2017 року виступає в ролі експерта і ведучого телепрограм на каналах ZIK, NewsONE.

В 2019 році Олексій Кучеренко пройшов до парламенту від ВО "Батьківщина", є першим заступником голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олексій Кучеренко (facebook.com/Kucherenko2020)

Андрій Іллєнко

Кандидат на виборах столичного голови від Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Андрій Іллєнко з 2010 року очолює київську організацію ВО "Свобода", в цьому ж році став депутатом київської міськради. У 2012 році пройшов до парламенту VIІ скликання від мажоритарного округу №215 (Київ), переобраний на виборах до ВР у 2014-му році. Був головою міжфракційного об'єднання ВО "Свобода" у ВР.

Іллєнко балотувався на пост мера Києва під час місцевих виборів 2014 року. З результатом 3,1% голосів посів 6 місце. У 2020 році також анонсував свою участь у боротьбі за крісло міського голови від ВО "Свобода".

Андрій Іллєнко (facebook.com/andriy.illenko)

Микола Томенко

Балотується на місцевих виборах 2020 в Києві від партії "Рідна країна".

Микола Томенко є лідером політсили "Рідна країна" з 2016 року. Обирався народним депутатом IV-VIII скликань. У Кабміні Юлії Тимошенко (2005 рік) займав пост віце-прем'єра з гуманітарних питань. Двічі Томенко призначали віце-спікером парламенту (2007, 2008-2012). Позаштатний радник президента Петра Порошенка в 2014-2015 роках.

У 2014 році пройшов у Верховну раду від БПП "Солідарність", що очолив комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вийшов з фракції БПП в 2016 році.

Томенко займається громадською діяльністю, засновник благодійного фонду "Рідна країна", організатор національних акцій ("7 чудес України", "Твій Шевченка" та ін).

Микола Томенко (facebook.com/m.tomenko)

Борислав Береза

Кандидат від "ЕкоПартії" на посаду міського голови столиці на місцевих виборах 2020.

Борислав Береза має намір взяти участь у виборах мера Києва вдруге. У 2015 році висувався від політсили "Рішучі громадяни", але програв у другому турі чинному меру Віталію Кличку, набравши 40,57% голосів.

Брав активну участь у Революції Гідності і в 2014 році очолював інформаційний відділ "Правого сектору". На вибори до Верховної ради VIII скликання пішов як самовисуванець по мажоритарному округу Києва №213, отримав депутатський мандат, був обраний членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Влітку 2020 року Борислав Береза заявив, що буде балотуватися в мери Києва, а його "ЕкоПартія" візьме участь у виборах до міської ради. Він також розповів, що у своїй політсилі зібрав команду професіоналів, які зможуть розробити екологічну програму розвитку Києва та втілити її в життя.

Борислав Береза (facebook.com/borislav.bereza)

Єгор Фірсов

Йде на вибори мера Києва 25 жовтня з партією "Екологічна альтернатива".

Єгор Фірсов родом з Донецька, у 2011 році вступив в партію "Удар", очолював міську та обласну організацію політсили. У 2011-2012 роках - помічник нардепа Ірини Геращенко. Брав участь у парламентських виборах 2012 року, очолював передвиборний штаб "Удару" у Донецькій області, але у ВР не пройшов. Брав участь у Революції Гідності, організовував Автомайдан в Донецькій області.

У 2014 році став депутатом ВР VIII скликання від БПП "Солідарність". Вийшов з фракції БПП в 2016 році, звинувативши лідерів політсили в "корупційній діяльності".

На виборах президента в 2019 році підтримав Анатолія Гриценка, виступив автором його програми "Екологічна стратегія 2020". Також в 2019 році Єгор Фірсов балотувався до парламенту від партії "Громадянська позиція" Гриценка. У листопаді 2019 був призначений на посаду т. в. о. голови Держекоінспекції України (звільнений 13 травня 2020).

Єгор Фірсов (facebook.com/egor.firsov)

Сергій Шахов

Візьме участь у виборах мера Києва від партії "Наш край".

Сергій Шахов - депутат Верховної ради IX скликання, переміг на парламентських виборах 2019 по мажоритарному округу №114 Луганської області. Входить до складу групи позафракційних депутатів "Довіра", член парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Пройшов у ВР VIII скликання під час проміжних виборів до 2016 року від "Нашого краю" по тому ж мажоритарному округу в Луганській області. До роботи в парламенті Сергій Шахов був членом виконкому Стахановської міськради, обирався депутатом Луганської обласної ради в 2006 році.

Сергій Шахов (facebook.com/profile.php?id=100044102448674)

Олександр Попов

Екс-глава КМДА заявив про свій намір повернутися в політику і про участь у місцевих виборах 2020 в Києві.

Олександр Попов працював на посаді голови Київської міської державної адміністрації з 2010 по 2013 рік. Був усунений з посади, а потім звільнений в січні 2014 року.

Попов двічі очолював Міністерство житлово-комунального господарства: у Кабміні Януковича - березень-грудень 2007, і в уряді Азарова - березень-червень 2010. Був обраний депутатом Верховної ради VI скликання від "Партії Регіонів". З 1994 року протягом 12 років - голова міськради Горішніх Плавнів (у той час - Комсомольська).

Є одним із засновників компанії OFFER UA, що працює в сфері оптових продажів, експорту-імпорту товарів. У 2017 році Олександр Попов очолив наглядову раду Союзу малих і середніх експортерів.

Олександр Попов (facebook.com/popovolexander)

Олександр Омельченко

Висувається на виборах мера Києва з власною партією "Єдність".

Олександр Омельченко працював у Київській міській раді з 1990 року. До 1992 року - на посаді заступника голови виконкому, з 1994 по 1996 - перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. З 1996 - голова КМДА.

Перший раз був обраний мером Києва в 1999 році, займав пост до 2006 року, був президентом Асоціації міст України.

Пройшов у Верховну раду VI скликання від "Нашої України - Народної самооборони", очолював Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Омельченко балотувався в мери Києва у 2014 році (посів 4 місце з 7,52% голосів). У 2015 знову висував свою кандидатуру на чергових місцевих виборах, але набрав лише 8,46%. При цьому пройшов у міськраду під №1 партійного списку "Єдності".

Під час парламентських виборів 2019 Олександр Омельченко висувався по округу №123 (Шевченківський р-н м. Києва) від партії "Єдність", але отримав менше 7,5% підтримки виборців і не пройшов.

Андрій Пальчевський

Йде на місцеві вибори 2020 з партією "Перемога Пальчевського".

Андрій Пальчевський - засновник діагностичної клініки "Євролаб", політик і громадський діяч. Народився в Києві, але до 2005 року проживав в РФ, займався бізнесом. У 1995 році балотувався до Держдуми з власною "Партією любителів пива", але набрав менше 1% голосів. Після повернення в Україну відмовився від російського громадянства.

З 2005 року Пальчевський обіймав посаду фінансового директора приватної клініки "Євролаб". У 2009-му заснував благодійний фонд для допомоги дітям з важкими захворюваннями. У 2010-му на протязі півроку працював у Кабміні на посаді першого заступника глави Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

З 2011 року Андрій Пальчевський вів соціально-політичні шоу на кількох українських телеканалах ("Про життя", "Глибинне буріння", "Чому так?" та ін.).

У червні 2020 зареєстрував партію "Перемога Пальчевського" і оголосив про участь політсили на місцевих виборах восени 2020.

Андрій Пальчевський (facebook.com)

Сергій Гусовський

Кандидат в мери Києва на майбутніх виборах від політсили "За майбутнє".

Сергій Гусовський - київський ресторатор, депутат міськради столиці з 2014 року. Очолював фракцію "Самопоміч", а після її саморозпуску в 2018 році став головою групи депутатів міськради "Київська команда". Входить до складу комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

Сергій Гусовський раніше вже брав участь у боротьбі за крісло мера Києва від "Самопомочі" - на виборах у 2015 році зайняв 5 місце. Безуспішно балотувався в народні депутати на параламентских виборах 2019 як самовисуванець по округу №212 Києва.

З 2001 року займається ресторанним бізнесом, є співвласником мережі київських закладів "Ресторани Гусовских" (Osteria Pantagruel, Napulе, O’Cafe, Шоті і ін).

Сергій Гусовський (facebook.com/sergiy.gusovsky)