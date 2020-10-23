В день местных выборов социологи проведут несколько экзит-полов

Социологическая группа "Рейтинг" в воскресенье, 25 октября, представит результатов опросов, которые проводятся в день выборов. Данные обнародуют после закрытия избирательных участков в 20:00.

Об этом сообщается на сайте группы.

В частности, будет презентован несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого исследования, цель которого изучить ожидания, мотивации участия / неучастия граждан в волеизъявлении, отношение к местным выборам и опросу президента.

Также представят ответы на 5 вопросов президента в разрезе различных демографических и электоральных групп.

Это комбинированное исследование проводится по заказу телеканала "Украина" и включает в себя:

Опрос респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, которые отобраны случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов будет применена методика устойчивого шага.

Опрос респондентов, которые не голосовали на выборах, методом телефонного опроса с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

В целом Социологическая группа "Рейтинг" будет работать на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросам планируется охватить около 20-22 тысяч респондентов.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% - скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

По данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.