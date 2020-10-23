У день місцевих виборів соціологи проведуть кілька екзит-полів

Соціологічна група "Рейтинг" у неділю, 25 жовтня, представить результатів опитувань, які проводяться в день виборів. Дані оприлюднять після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Про це повідомляється на сайті групи.

Зокрема, буде презентовано кілька екзит-полів та результати електорально-поведінкового дослідження, мета якого вивчити очікування, мотивації участі / неучасті громадян у волевиявленні, ставлення до місцевих виборів та опитування президента.

Також представлять відповіді на 5 питань президента у розрізі різних демографічних та електоральних груп, інше.

Це комбіноване дослідження проводиться на замовлення телеканалу "Україна" і включає у себе:

Опитування респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів буде застосована методика сталого кроку.

Опитування респондентів, які не голосували на виборах, методом телефонного опитування з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загалом Соціологічна група "Рейтинг" працюватиме на 400 виборчих дільницях, екзит-полами і опитуваннями планується охопити біля 20-22 тисяч респондентів.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

Крім того, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів також проведуть опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

За даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.